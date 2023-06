Amazon, arrivano tre nuovi dispositivi Echo

MILANO (ITALPRESS) – Amazon presenta una nuova gamma di prodotti Echo: i nuovi Echo Pop ed Echo Show 5. Inoltre, l’ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile in Italia, offrendo ai clienti ancora più scelta per accedere ad Alexa. “I clienti di tutto il mondo adorano Alexa, e considerano l’assistente vocale un’intelligenza artificiale personale e affidabile. Le vendite di dispositivi con integrazione Alexa hanno superato il mezzo miliardo e l’utilizzo di Alexa è aumentato del 35% lo scorso anno – ha affermato Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International -. Questi nuovi dispositivi offrono ai clienti più opzioni e maggiore praticità d’uso a un valore incredibile. E come per ogni Echo che abbiamo venduto, questi dispositivi continueranno a migliorare man mano che aggiungeremo esperienze Alexa basate sull’IA generativa, durante tutto l’anno”. Echo Pop è l’ultimo arrivato nella famiglia di dispositivi Echo con un design semisferico e nuove opzioni di colore, Lavanda e Verde Petrolio. Echo Pop dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio della casa. Basta chiedere semplicemente ad Alexa di leggere audiolibri, riprodurre podcast, controllare luci e prese intelligenti compatibili o ordinare nuovamente tutto ciò che non può mancare in casa.Il nuovo Echo Show 5 (3^ gen) combina la praticità d’uso di Alexa con la comodità di uno schermo compatto per poter guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare facilmente videochiamate con amici e familiari. Il nuovo Echo Show 5 è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente nuovo, che raddoppia i bassi e offre un suono ancora più nitido per l’ascolto di musica, contenuti Audible e video, e podcast. Viene fornito con un set di microfoni completamente riprogettato. Echo Show 5 ed Echo Pop supportano entrambi Matter, semplificando il collegamento e il controllo dei dispositivi compatibili per la Casa Intelligente di diversi brand.L’ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile per l’acquisto in Italia. E’ progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Si presenta con un nuovo design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto. Il dispositivo è dotato di cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa all’auto per ascoltare musica, effettuare chiamate, chiamare con Drop In sui dispositivi Echo compatibili, ascoltare nuovi podcast, tenersi aggiornati sulle news e un appuntamento al calendario o un elemento alla lista di cose da fare, il tutto senza mai dover distogliere gli occhi dalla strada.E’ inoltre possibile controllare i dispositivi per la Casa Intelligente mentre si è in viaggio: tutti gli utenti possono infatti chiedere ad Alexa, per esempio, di impostare il termostato, spegnere le luci, controllare la porta d’ingresso e molto altro ancora, anche se fuori casa.I dispositivi Echo sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy. I dispositivi Echo includono un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Inoltre, i dispositivi Echo Show sono dotati di copri-telecamere integrati. Tutti i nuovi dispositivi possiedono il badge Climate Pledge Friendly e sono certificati Carbon Trust. Il 99% degli imballaggi dei dispositivi è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, mentre il tessuto di Echo Pop ed Echo Show 5 (3^ gen) è realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post-consumo. Echo Pop ed Echo Show 5 (3^ gen) sono dotati di una modalità risparmio energetico per ridurre il consumo di energia quando non sono in funzione e garantire un risparmio energetico durante il periodo di utilizzo del dispositivo (a seconda delle configurazioni).- foto ufficio stampa Amazon -(ITALPRESS).