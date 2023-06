Sfiducia, Spata disconosce la scelta della Lega: accuse dirette a Carfi’

Nella Lega, la tensione da mesi è una costante e ora emerge in superficie, proprio su un tema che potrebbe segnare il destino della coalizione di centrodestra, in vista delle amministrative del prossimo anno. Gli altri partiti, ad oggi, non hanno comunicato rinunce alla sfiducia e non è da escludere che attendessero proprio il passo in avanti dei salviniani, che però segna quasi l’esistenza di due diversi partiti, uno che si richiama al coordinatore e ad Alabiso e l’altro, invece, con l’effigie di Spata, che quattro anni fa si pose alla guida della spedizione di centrodestra.