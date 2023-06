“Manca il rendiconto 2022”, Regione diffida il municipio: “Adempiere entro trenta giorni”

Gela. Ci sono ancora tante incertezze sui tempi di approvazione del rendiconto 2021 e dei correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. È un capitolo che sta incidendo sui ragionamenti politici in atto, anche rispetto al futuro immediato della giunta del sindaco Lucio Greco, in questi mesi sferzata dalla “tempesta finanziaria”, come l’ha definita più volte proprio il primo cittadino. Se i magistrati contabili attendono buone nuove dal municipio, da Palermo l’assessorato alle autonomie locali si fa a sua volta sentire. Bisogna infatti approvare il rendiconto 2022. Una diffida è arrivata a Palazzo di Città. Si sarebbe dovuto adempiere sulla base di una circolare assessoriale di fine aprile. Così non è stato anche perché gli uffici finanziari del municipio sono del tutto oberati dalla crisi finanziaria in atto. Chiaramente, non si sono posti spazi per il rendiconto 2022, senza peraltro aver passato il traguardo di quello per il 2021 e del bilancio di previsione.