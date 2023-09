Ambiente, Pichetto “Nucleare è unica soluzione per energia pulita”

GAETA (ITALPRESS) – “Sono convinto che la scelta” per il futuro “sia la fusione nucleare, con cui si riesce a creare energia pulita. Consumeremo sempre più energia in futuro: possiamo fare eolico, fotovoltaico, geotermico, idrogeno ma il futuro è il sole”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, durante la festa nazionale di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà, Ritorno ad Everest” in corso a Gaeta. “Visto che l’aumento” delle emissioni “è notevole”, gli analisti “ci dicono che per riuscire a dare sicurezza a 30-40 anni, l’unica soluzione è il nucleare”, ribadisce. “Sarà una gestione vostra”, dice rivolgendosi alla platea di giovani, “perchè avremo concretezza sulla fusione tra 30 anni: un passaggio intermedio potrà esserci per la quarta generazione, ma è una valutazione che si fa in questo decennio che comincia adesso”.Foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).