Morti e danni ingenti per il sisma in Marocco, la gelese Scerra: “Grazie a Dio sto bene”

Marrakech. Il violento terremoto che ha colpito il Marocco sta purtroppo causando vittime, al momento oltre mille ma le conseguenze potrebbero essere peggiori. Le operazioni di soccorso proseguono. A Marrakech, in questi giorni c’è la gelese Katia Scerra. In queste ore di dramma e paura, ha voluto rassicurare la sua famiglia, anche tramite social. Sta bene e si trova nell’hotel “Savoy”. Il rientro in Italia è previsto per domani ma non è ancora chiaro da quale aeroporto si potrà partire. La gelese è in Marocco nell’ambito della kermesse organizzata da una multinazionale e dedicata ai migliori reclutatori dell’azienda. Scerra racconta che ieri sera, quando si trovava in albergo, l’intensità del sisma è stata violentissima. “Non riesco neanche a descrivere quello che abbiamo vissuto”, dice brevemente. L’epicentro è stato localizzato a circa settantadue chilometri a sud-ovest rispetto a Marrakech.