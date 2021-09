Ampliamento Timpazzo, il progetto delle nuove vasche: tavolo tecnico con la Regione

Sia per i vertici della “Impianti Srr” che per quelli della Srr4, l’ampliamento è essenziale, anzitutto a garanzia dei Comuni dell’ambito, che altrimenti rischierebbero di non avere altre soluzioni, se non quella di rivolgersi ad impianti, ubicati fuori dal territorio locale. L’amministratore Picone l’ha più volte sottolineato, sostenendo che senza risposte istituzionali, dovrà necessariamente bloccare i conferimenti ulteriori, per non saturare il sistema, a danno soprattutto dei Comuni che sono legittimati a conferire nella piattaforma. Servono quindi i progetti definitivi, anche per l’ampliamento. Negli atti della Regione, per la copertura finanziaria si richiamano sia il residuo 2014-2020 sia l’anticipazione 2021-2027. Le previsioni fatte dai tecnici del dipartimento acqua e rifiuti danno una linea temporale di realizzazione, fissata al 2023. L’ampliamento prevede la realizzazione di due vasche (F e G), per oltre due milioni di metri cubi di capacità; di un impianto per il trattamento della frazione organica (da ottanta tonnellate al giorno); di un capannone per lo stoccaggio, la trasferenza e la pulizia delle frazioni omogenee secche della raccolta differenziata (anche in questo caso per ottanta tonnellate al giorno).