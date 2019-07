ANCELOTTI FISSA GLI OBIETTIVI DEL NAPOLI “VOGLIAMO VINCERE QUALCOSA”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che quest’anno vedremo un Napoli migliore, con meno incognite e un gioco collaudato. Da scudetto? Dobbiamo ambire a giocare per vincere. Siamo stati competitivi lo scorso anno, ora dobbiamo alzare l’asticella e cercare di vincere qualcosa”. Queste le parole dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa stagionale organizzata a Dimaro, sede del ritiro estivo degli azzurri. “Nella passata stagione non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, ci è rimasto un po’ di rammarico per la seconda parte dell’anno. Ma abbiamo avuto delle sensazioni positive nel finale, anzi ottime, soprattutto nella partita con l’Inter e vogliamo ripartire da lì”, ha spiegato Ancelotti per poi soffermarsi sul mercato. “James Rodriguez? È un calciatore che conosco molto bene, ha tanta qualità. Purtroppo al momento non è un giocatore del Napoli: magari lo sarà, magari no, ne parleremo quando e se sarà un nostro giocatore perché a me non piace parlare dei calciatori delle altre società. Icardi? È un ottimo giocatore, molto apprezzato da tutti e anche da me, ma nulla di più. Stiamo valutando tante possibilità, c’è molto tempo da qui a fine agosto”, ha concluso Ancelotti.

