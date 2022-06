Anche Infantino e Rigoli presenti al Melfa’s Camp

Gela. È in arrivo a Gela il Melfa’s Gela Camp, dedicato a tutti i ragazzi nati dal 2004 al 2009. L’evento si svolgerà dal 27 giugno al 1 luglio, e le giornate saranno divise in tre fasce. La mattina si svolgerà la parte teorica al PalaLivatino, dalle 10 alle 12. Ci sarà in seguito una pausa pranzo al ristorante dalle 13 alle 14, ed infine si svolgerà la parte pratica dalle 16 alle 18, nel Centro Sportivo Gela. A fare da istruttori saranno Piero Infantino, Pippo Romano e Pino Rigoli, mentre saranno presenti anche osservatori e talent scout di società professionistiche per attenzionare i giovani gelesi. Ai partecipanti sarà anche dato un kit dell’SSD Gela in omaggio. Per info e iscrizioni contattare il Direttore Generale Spadaro al numero 333 4767070 e il Mister Bentivegna al numero 380 4618683.