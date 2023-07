Animali domestici, come proteggerli dal caldo

In estate non solo cani e gatti hanno bisogno di maggiori cure, ma anche uccellini domestici, conigli e roditori oltre che i pesci.

“E’ meglio riempire i laghetti ogni sera, per ripristinare l’acqua evaporata durante il giorno e così aggiungere ossigeno nuovo. Per gli acquari vi consigliamo di abbassare la temperatura del riscaldatore di un paio di gradi, lasciare il coperchio aperto e, se questo non fosse sufficiente, installare sul bordo alcune ventole che aiutano l’abbassamento di qualche grado della temperatura dell’acqua- conclude il dottor Messina- I rettili, al contrario, amano le temperature più calde e umide, e per questo adorano l’estate.”