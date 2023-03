Diventare esperto in sicurezza, ripartono i corsi per “Safety manager”

Gela. Dopo il successo ed il riscontro lavorativo degli iscritti delle edizioni precedenti riparte il corso sulla formazione di “Safety manager”, che ha l’obiettivo di creare figure manageriali sul campo della sicurezza sul lavoro. Il corso permetterà di confrontarsi con docenti e figure altamente qualificate che hanno piena conoscenza e competenza su tutto ciò che riguarda il d.lgs. 81/08 “Testo Unico Sulla Sicurezza sul lavoro”, professionisti del settore, HSE Manager/RSPP e Tecnici dello SPRESAL dell’azienda ASP CL 2.

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti in maniera chiara e dettagliata le giuste conoscenze e competenze per ricoprire i ruoli di Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione e Coordinatore Sicurezza in Esecuzione e Progettazione, puntando molto sulle esperienze professionali e personali dei docenti tratte dalla realtà quotidiana lavorativa dei cantieri e dei luoghi di lavoro in genere.

A conclusione dei moduli didattici saranno rilasciati a tutti i partecipanti gli attestati per RSPP (mod. A-B-Bsp2-C) e per CSP/CSE validi ai sensi di legge e da subito spendibili per le ricerche di opportunità lavorative nel settore della “sicurezza”.