Approvata mozione sull’osservatorio per migliorare Manfria: altro stop per via a Hytten e Marchioni

L’uscita di diversi consiglieri di centrodestra, invece, non ha consentito di raggiungere il numero legale per la mozione portata dal consigliere M5s Virginia Farruggia e dal gruppo progressista. Per l’ennesima volta, dopo tanti tentativi andati a vuoto, la pentastellata ha cercato di far passare la proposta di intitolare una via della città ai sociologi Marco Marchioni (morto tre anni fa) e Eyvind Hytten, autori dei “Industrializzazione senza sviluppo”, un caposaldo dell’analisi sociale dell’impatto dell’industria sul territorio, per decenni additato quasi a libro proibito. Dopo le loro ricerche condotte in città, rimasero assai legati a questo territorio e per Farruggia dedicargli una via sarebbe un segnale di pieno riconoscimento anche verso il lavoro svolto e ormai riconosciuto oltre i confini nazionali.