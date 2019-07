Ast apre ai disabili, “possibile servizio trasporto a chiamata”: Consulta pronta a tavolo con giunta

Gela. Il trasporto disabili sta impegnando l’amministrazione comunale, nel tentativo di arrivare ad una soluzione non semplice. Il servizio verso i centri Aias di Borgo Manfria e Caltagirone dovrebbe riprendere tra pochi giorni, nonostante la gara non sia stata affidata. Intanto, i vertici Ast hanno risposto alla nota dei responsabili della Consulta locale, che raggruppa le associazioni a tutela dei diversamente abili. Le barriere architettoniche, ancora presenti nelle fermate dei bus urbani in città, sono un ostacolo quasi invalicabile per gli utenti e neanche i mezzi disponibili sono all’avanguardia. Ast, però, si dice disponibile a coprire un servizio “a chiamata”, su richiesta dei singoli utenti, attraverso mezzi navetta. Servono però fondi e disponibilità, in attesa che vengano effettuati gli interventi per adeguare le fermate cittadine.