Attese di ore anche per una semplice procedura di cambio medico

Gela. Le tante emergenze della sanità cittadina si sostanziano anche su un piano organizzativo. Così, capita che negli uffici di via Parioli, a Caposoprano, le code e le lunghe attese siano estenuanti anche per una semplice procedura di cambio medico. È accaduto anche questa mattina. Tanti utenti hanno dovuto attendere ore in coda. Un unico sportello per un’utenza assai ampia mette in crisi anche quel poco che rimane dell’organizzazione interna di Asp sul territorio.