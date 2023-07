Atti finanziari e royalties, centrodestra distante dall’amministrazione: prime crepe sul riequilibrio

Gela. In serata, l’aula consiliare aprirà il ciclo degli atti finanziari, che il commissario nominato dalla Regione ha imposto dovrà essere piuttosto breve. Ci sono dieci giorni per approvare il rendiconto 2021 e la proposta di adesione al piano di riequilibrio. La seduta serale potrebbe essere interlocutoria. I pro-Greco non hanno numeri a sufficienza per pensare di muoversi in autonomia. Dovranno comunque attendere il passo di gruppi di opposizione maggiormente collaborativi e l’attenzione va soprattutto ai civici di “Una Buona Idea”. L’iniziativa istituzionale di domani, con l’assise civica che dovrebbe riunirsi a Palermo per reclamare il riconoscimento delle royalties estrattive del progetto “Argo-Cassiopea”, potrebbe incidere anche sui piani della seduta di questa sera. Se dovesse venire meno il numero legale, sarà più difficile pensare ad una convocazione fuori dagli schemi come quella palermitana. Dal centrodestra, in questi ultimi giorni, non ci sono state uscite ufficiali sul tema degli atti finanziari. Difficilmente si concretizzerà un sostegno agli strumenti dell’amministrazione.