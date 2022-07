Aumenta ancora il contagio Covid in città, 90 nuovi casi e 42 guariti: 742 positivi

Gela. Sono 742, in totale, i contagiati da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, i nuovi casi in città sono 90 a fronte di 42 guariti. Ricoverati in degenza ordinaria, un paziente di Caltanissetta, uno di San Cataldo e uno di Riesi. Deceduti due pazienti di Caltanissetta e uno di Riesi, positivi.