Mazzarino e Caltanissetta “rosse” fino al 22 aprile, alla Solito 2 classi in quarantena

Intanto dal Secondo circolo “Enrico Solito” hanno precisato che delle otto classi poste in quarantena solo due presentano casi di Covid. Nello specifico un bambino è risultato positivo al test molecolare mentre un secondo a quello antigenico, così come comunicato da Asp. La scelta di collocare altre 6 classi in quarantena è solo a scopo precauzionale poiché alcune insegnanti svolgono servizio in più classi. Le lezioni si svolgeranno, in attesa di altri riscontri, in dad.