Basket, chi vincerà l’Eurolega quest’anno

Non c’è dubbio che in questa stagione sono due le squadre che stanno dominando l’Eurolega, ovvero Olympiacos e Real Madrid. In realtà, però, c’è un grandissimo equilibrio, dal momento che altre due compagini stanno dando battaglia per il dominio europeo, ovvero Barcellona e i francesi del Monaco, che ambiscono a diventare la vera e propria sorpresa di questa stagione. Mai come in questa stagione, però, sembra proprio che ci sia un equilibrio impressionante.

Le favorite

Proprio in virtù del fatto che anche la fase finale potrebbe riservare grandi sorprese, l’equilibrio pare essere proprio il leitmotiv di questa edizione dell’Eurolega. Quali sono, però, le squadre favorite secondo i bookmakers? Si tratta di un aspetto che merita di essere approfondito, chiaramente dando uno sguardo ai siti appositamente sviluppati a tale scopo: i migliori bonus scommesse sono elencati in questa pagina, ma è chiaro che la scelta deve avvenire in base anche ad altri aspetti, come l’affidabilità del sito, l’ampiezza del palinsesto e la disponibilità di tante quote legate al proprio sport preferito..

Chi ha seguito statistiche e pronostici legati a questa stagione in ambito europeo, sa alla perfezione come i bookmakers, da diverso tempo, danno per favorite tre compagini. Si tratta di Barcellona, Real Madrid e Olympiacos, che sono probabilmente quelle che si andranno a giocare il titolo finale. È chiaro che spicca l’assenza di una delle più importanti protagoniste degli ultimi decenni in chiave europea, ovvero il Cska Mosca, che è stata esclusa dalla competizione dell’Eurolega in seguito all’invasione dell’Ucraina perpetrata da parte della Russia, una delle conseguenze delle decisioni e dei provvedimenti della FIBA in tal senso.

Alle spalle di queste tre big, ci sono altre squadre che si stanno facendo largo tra i pronostici degli ultimi tempi degli addetti ai lavori. Si tratta del Maccabi Tel Aviv, del Monaco e del Baskonia, ma non bisogna levare dai giochi anche compagini come i turchi del Fenerbahce, sempre molto pericolosi grazie alla loro esperienza in questa competizione, per non parlare del Partizan di Obradovic, in grado di fare la differenza con la sua grinta e trascinare i giocatori dalla panchina.

I bookmakers sono concorsi nell’assegnare una quota intorno a 4 a Barcellona, Olympiacos e Real Madrid. Dietro queste tre favorite, troviamo sicuramente il Monaco a 7.50, che sta volando in questa stagione e sorprendendo un po’ tutti, ma in realtà ha un roster di alto livello, con la presenza di stelle come Motejunas, Mike James, Elie Okobo, Jordan Loyd e Donta Hall.

Da non perdere di vista, come dicevamo in precedenza, anche il Fenerbahce, quotato a 14, ma è in risalita anche il Maccabi Tel Aviv, che ha una quota intorno a 12. Molto più alte le quote di tutte le altre pretendenti, che i bookmakers vedono molto più lontane rispetto alla possibilità di vincere il titolo.