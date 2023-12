Basket, la Melfa’s insegue la terza vittoria di fila in campionato

Gara complicata per l’Ecoplast, in trasferta contro la Farmacia Schultze ed in cerca dell’aggancio al podio. I biancorossi non stanno di certo brillando fuori casa, serve infatti una scossa che potrebbe arrivare domenica in quello che è un vero e proprio scontro diretto contro una delle corazzate del girone. Chiamata a consolidare il primato invece la Polisportiva Nuova Città di Gela. La squadra di coach Bonaccorso dovrà affrontare la Volley Valley, sesta in classifica a -5 dalle giallonere.