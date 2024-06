Blackjack: Le diverse regole tra i vari tipi di gioco

Le varianti

Sono numerose, e introducono modifiche alle regole base con l’obiettivo di aumentare il tasso di varietà del gioco e rendere le “mani” più coinvolgenti. Ecco le varianti più popolari.

Blackjack Europeo

Giocato con 2 mazzi, l’ Europeo si differenzia dalla versione classica principalmente per il modo in cui il mazziere distribuisce le carte a sé stesso. Questi si dà una sola carta scoperta all’inizio del gioco, e prende la seconda solo dopo che tutti i giocatori hanno completato le loro mani. Il punteggio di 17 deve essere “duro” (cioè non includere un Asso, che come detto può valere 11); inoltre è possibile raddoppiare solo su un numero limitato di mani e la divisione è consentita solo per le carte dello stesso valore. Questa variante influisce notevolmente sulle strategie dei giocatori, poiché questi non possono vedere la seconda carta del mazziere prima di prendere le proprie decisioni.

Lo Spagnolo

Chiamato anche Spanish 21, si gioca solitamente con mazzi da 48 carte e non si usano i 10. Questa modifica aumenta il margine per il mazziere. Per questo, sono previste regole che compensano in modo più favorevole ai giocatori. Per esempio, la possibilità di raddoppiare su qualsiasi numero di carte, di raddoppiare dopo aver separato le carte e di ottenere premi speciali per specifiche combinazioni di 21.

A Doppia Esposizione

Nel Blackjack a Doppia Esposizione, entrambe le carte del dealer sono distribuite scoperte. Ciò rappresenta un vantaggio significativo per giocatori, che possono prendere decisioni basate su più elementi. In questo modo, però, il mazziere parte con un forte handicap: ecco perché sono previste alcune contromisure: per esempio, egli vince tutte le parità, e paga 1 a 1 il Blackjack del giocatore, invece del consueto 3 a 2.

Blackjack Switch

La principale variante di questa versione riguarda la distribuzione ai giocatori di due mani, in modo da avere la possibilità di scambiare la seconda carta di ciascuna mano tra di loro. Di nuovo, questo svantaggio per il mazziere viene compensato da altre regole: per esempio, il Blackjack che paga solo 1 a 1 e il mazziere stesso pareggia contro tutte le mani non-Blackjack dei giocatori.

Vegas Strip e Surrender

Nel Vegas Strip si gioca con 4 mazzi, il mazziere può “stare” sul 17 cosiddetto “morbido” (un 17 che, diversamente dal “duro”, include un Asso che può valere 11), ed è possibile raddoppiare su qualsiasi mano iniziale e dividere fino a tre mani. Nel Surrender i giocatori possono “arrendersi” e, in determinate situazioni, recuperare metà della loro puntata.

Una speciale versione italiana: il “7 e Mezzo”

Non si gioca nei casinò, ma principalmente nelle case, soprattutto al Sud e durante le feste natalizie. Si tratta di un tradizionale gioco di carte per il quale si usa un mazzo di napoletane o di siciliane. Il suo obiettivo è semplice e segue la logica del Blackjac: i giocatori devono cercare di ottenere un punteggio il più vicino possibile a 7, 5 senza superarlo. Le carte numerate hanno il valore del loro numero, mentre le figure (Fante, Cavallo e Re) valgono mezzo punto ciascuna. Una figura speciale, il Re di Denari, può valere il punteggio necessario per arrivare almeno a 7. Uno dei giocatori assume il ruolo del banco e sfida gli altri partecipanti uno alla volta. Se un giocatore supera il 7,5, “sballa” e perde automaticamente la mano.

.