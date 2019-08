Bonifiche, Siciliano contro grillini: “Ragioni stop tavolo tecnico le chiedano al loro ministro”

Gela. I grillini dovrebbero chiedere al loro ministro le ragioni dell’affossamento del tavolo tecnico permanente per le bonifiche del Sin locale. L’ex vicesindaco Simone Siciliano non condivide le richieste per la costituzione di una commissione speciale che indaghi sulle cause dei ritardi nei procedimenti di bonifica. Un punto sostenuto dai grillini all’Ars, come ha spiegato a questa testata il deputato regionale Nuccio Di Paola. L’ex assessore della giunta Messinese ne approfitta per lanciare dure critiche verso il partito che lo ha portato quattro anni fa in municipio. “Puntuale come un orologio svizzero, alle prime avvisaglie di nuove campagne elettorali, i soggetti politici deputati a tutelare il nostro territorio si ricordano di essere stati votati a Gela – dice – uscendo dal cilindro la questione delle bonifiche ambientali, spostando l’attenzione su presunte commissioni speciali e sottocommisioni, che poco potrebbero aggiungere se non creare più confusione a procedure che vedono coinvolti diversi enti, che a fatica riescono ad essere coordinati con l’obiettivo di arrivare all’emissione in tempi rapidi dei decreti autorizzativi per imporre ad Eni un’accelerazione sull’attuazione dei progetti di bonifica. Di certo sarebbe stato più semplice, oltre che utile, in qualità di forza di governo, riferirsi al proprio ministro per la tutela ambientale, chiedendogli come mai le attività del Tavolo tecnico permanente per le bonifiche del sito Sin si siano fermate dall’insediamento del governo giallo-verde”.