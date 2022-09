“Boomerang”, ci sono le motivazioni d’appello: dieci condanne per il traffico di droga

Gela. A marzo, i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta avevano confermato in toto la decisione del gup nisseno, emessa al termine del giudizio abbreviato. Sono state depositate le motivazioni del procedimento scaturito dall’inchiesta “Boomerang”. L’estratto è stato notificato ai legali di difesa. Anche per i giudici di secondo grado, un gruppo organizzato riusciva a controllare un vasto giro di droga, con punti strategici in città, a Catania e a Vittoria. La procura generale, soprattutto sul punto relativo all’esistenza di un’associazione, aveva posto alcune osservazioni, alla fine chiedendo pene meno pesanti. I giudici nisseni di secondo grado, però, hanno totalmente confermato quanto deciso dal gup. Sedici anni e quattro mesi di detenzione sono stati imposti a Giacomo Gerbino, ritenuto l’organizzatore del traffico di droga; quattordici anni e otto mesi a Virgilio Terranova e Salvatore Valenti, indicati come canali catanesi della droga; dieci anni e otto mesi per il vittoriese Fortunato Vella, che avrebbe assicurato l’appoggio nella zona del ragusano; dieci anni a Gaetano Renna e Bartolomeo Palmieri (in continuazione con una precedente sentenza); nove anni a Giovanni Tumino; otto anni e otto mesi a Salvatore Raniolo; tre anni e quattro mesi per Giuseppe Iapichello; due anni e otto mesi a Carmelo Pelligra. Il gup, in primo grado, non aveva riconosciuto l’aggravante dell’articolo 74, contestata agli imputati che avrebbero avuto un ruolo centrale nella gestione dell’affare delle sostanze stupefacenti.