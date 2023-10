Cade accusa bancarotta, assolto ex titolare azienda: prescritto uno dei capi di accusa

Gela. Il fallimento dell’azienda a lui riferibile risale ad undici anni fa. In settimana, il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, ha disposto l’assoluzione per Antonino Portelli. Era accusato di bancarotta, anche per la presunta distrazione di beni strumentali. Le prime segnalazioni alla guardia di finanza giunsero nove anni fa, da parte del curatore che individuò possibili anomalie. Nel corso del giudizio, la difesa ha prodotto documentazione per delineare una prospettiva lontana dalle ipotesi avanzate dai pm. La procura ha comunque richiesto la condanna di Portelli. Uno dei capi di imputazione, come indicato dal legale Francesco Salsetta, era già coperto da prescrizione e riguardava la contestazione di bancarotta semplice, nel corso del giudizio riqualificata dalla procura. Prescrizione accertata dal collegio penale.