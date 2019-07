Caltaqua si difende, “nostra gestione migliore di quella pubblica”: Greco, “non ho rinunciato a denuncia”

Gela. La crisi idrica che, entro le prossime ore, dovrebbe rientrare, ha comunque segnato un precedente molto preoccupante. A causa di guasti alla rete, Caltaqua non ha garantito l’erogazione idrica a gran parte della città. Ancora in queste ore, tante famiglie attendono l’acqua, con le autobotti che continuano a distribuirla. I manager dell’azienda italo-spagnola, che gestisce l’intero servizio idrico, non ritengono di aver compiuto scelte errate. “Il susseguirsi delle rotture lungo la medesima condotta a distanza di qualche centinaio di metri e nell’arco temporale di sole quarantotto ore una dall’altra – il primo episodio si è verificato il 24 luglio, il secondo il 26 – ha costretto le squadre tecniche a lavorare costantemente in condizioni di emergenza. In particolare, anche il secondo intervento di ricerca e riparazione della perdita è stato condotto su di un tratto di rete “incamiciato tubo dentro tubo” in una condotta metallica e ciò ha inevitabilmente reso più complesso e lungo l’intervento. Il disservizio in questione ha riguardato all’incirca un terzo della città, senza interessare le strutture più sensibili (ospedale, carcere, clinica S. Barbara) che non hanno subito alcun disagio – si legge in una lunga nota diffusa dagli uffici della società – giova, inoltre, sottolineare che Caltaqua ha sempre direttamente coordinato questi lavori attraverso le proprie strutture tecniche di riferimento in costante contatto con la Direzione Tecnica e la Direzione Generale, impiegando di volta in volta la forza-lavoro necessaria. Il presidio e la gestione del cantiere, sempre assicurato, rientra nell’ambito di precise valutazioni del Gestore che, al crescere della necessità, ha puntualmente risposto incrementando le unità operative, individuando soluzioni tecniche di emergenza e provvedendo a venire incontro alle legittime esigenze dell’utenza, aumentando il numero delle autobotti e concertando con le autorità istituzionali, prefettura, amministrazione comunale, protezione civile e forze dell’ordine, la loro ubicazione e le modalità di approvvigionamento. E’ oggettivo che detta situazione sia stata affrontata dal gestore nella maniera più adeguata possibile utilizzando al meglio competenze e risorse disponibili”. Dagli uffici dell’azienda fanno una lunga disamina tecnica sugli interventi e poi si spingono anche oltre. “Appare, infine, utile rammentare che complessivamente, e dunque al netto di singole criticità come quella in corso di risoluzione, la situazione della distribuzione idrica nel territorio di Gela è considerevolmente migliorata rispetto alla precedente gestione pubblica, considerato che allora a fronte di una disponibilità di risorse praticamente doppia rispetto a quella attuale, la distribuzione idrica avveniva in media ogni quattro giorni – continua la nota – oggi alcune aree del territorio di Gela ha, invece, una distribuzione h24, e la rimanente parte della città è rifornita a giorni alterni. Il risultato ottenuto fino ad oggi è frutto dell’impegno e della capacità della società in termini di risorse e mezzi. La distribuzione idrica nella città di Gela, ultimati i lavori in corso di esecuzione finanziati dalla Regione Siciliana, sarà ulteriormente migliorata a beneficio della cittadinanza segnando un deciso cambio di passo rispetto al passato”. Da Caltaqua individuano risultati migliori rispetto alla gestione pubblica. L’emergenza, però, è anche istituzionale.