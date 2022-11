Cantina sociale, proprietario abitazione: “Da venti giorni senza acqua”

Gela. Ha pagato regolarmente tutti gli oneri, ricevendo un nuovo contatore idrico. Per alcuni mesi, un operaio in pensione, che vive da poco tempo in via Lupi, a Cantina Sociale, non ha avuto problemi di fornitura. Da venti giorni, però, l’acqua non arriva più. Nelle altre abitazioni vicine alla sua, c’è una fornitura regolare. Nel suo immobile, invece, l’acqua non non c’è. Ha più volte contattato gli uffici di Caltaqua, nella cui sede si è anche recato di persona per spiegare quello che accade nella sua abitazione. Ad oggi, però, non c’è stata nessuna risposta.