Carbonara day, i 70 anni dell’iconica ricetta

Come sempre per i siciliani stare in cucina non è mai fine a se stesso. Cucinare per chi si ama ha sempre un duplice significato, quello del prendersi cura dell’altro. In alcune famiglie c’è anche chi organizza delle sfide per decretare chi prepari la carbonara migliore. Ogni cuoco, professionista o amatoriale, ha creato una propria rivisitazione.