Ecoplast a Messina, fondamentale almeno un punto per la certezza playoff

Gela. Dopo la sconfitta a Catania contro la capolista Volley Valley, arriva un’altra gara di fondamentale importanza per l’Ecoplast. Domenica pomeriggio, la squadra di coach Giovanni Blanco affronterà a Messina l’Ambient Lab, ottavo in classifica e in cerca di punti per consolidare la propria posizione in chiave playout. Alla squadra gelese servirà invece almeno un punto per staccare il pass ed accedere ai playoff per la Serie B.