Career Day all’Università di Palermo, gli studenti incontrano oltre 100 aziende

PALERMO (ITALPRESS) – Un’intera giornata dedicata all’incontro tra studenti e aziende, per promuovere il passaggio dall’Ateneo al mondo del lavoro: questo l’obiettivo del Career Day Unipa, organizzato nel campus universitario di viale delle Scienze con il coinvolgimento di 103 imprese provenienti da molteplici settori e operative sia in presenza che in remoto. L’evento costituisce un vero e proprio confronto tra le parti in causa: gli studenti infatti potranno non solo seguire le presentazioni aziendali, ma anche consegnare i propri curricula e sostenere colloqui di lavoro. “Vogliamo consentire ai ragazzi di tutti i corsi di laurea di avere accesso al mondo d’impresa e a opportunità lavorative di vario genere – sottolinea Marcantonio Ruisi, delegato al Placement per l’Università di Palermo -. La maggior parte degli studenti coinvolti nell’appuntamento odierno proviene dalle lauree magistrali, ma ci aspettiamo anche una buona risposta dai ragazzi delle triennali e da chi frequenta i dottorati di ricerca”.Enrico Napoli, prorettore vicario dell’Ateneo, si sofferma sull’ampia partecipazione delle aziende all’iniziativa odierna: “In questo momento l’Università riscontra un interesse notevole da parte delle aziende in cerca di personale altamente qualificato e le oltre cento presenti oggi rappresentano un numero ben più importante rispetto agli anni passati”. Anche l’aumento del numero di iscrizioni, che vede Palermo al primo posto tra i mega Atenei in Italia, indica che la direzione intrapresa è quella giusta: “Siamo in netta controtendenza rispetto ai dati nazionali – spiega Napoli -. L’aspetto più importante riguarda l’aumento del 17% degli iscritti alle lauree magistrali, ciò significa che nel passaggio dalle triennali alle magistrali riusciamo a essere attrattivi nei confronti degli studenti bloccando una parte del flusso verso il nord”. – foto xd8 Italpress –(ITALPRESS)