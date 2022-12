Caro voli, Greco con Schifani: “Giuste rivendicazioni, siciliani non sono cittadini di serie B”

Gela. L’impennata del costo dei voli che incide soprattutto su chi intende arrivare sull’isola è diventato un tema anche politico e il sindaco Lucio Greco condivide la posizione del governatore Schifani. “La polemica sul caro voli ci riguarda tutti da vicino. La Sicilia, purtroppo, è da sempre terra di grandi migrazioni, dovute a motivi di studio o di lavoro. Tanti sono i nostri conterranei che scelgono di vivere altrove e tornano a casa solo in occasione delle festività, tantissimi sono quelli che prendono una decisione diversa, ossia quella di essere pendolari. Tutti meritano di poter tornare in Sicilia senza spendere un capitale. Il diritto alla libertà di movimento, come ha ricordato il presidente della Regione, Renato Schifani, è garantita dalla Costituzione, e non è possibile che ai siciliani non venga consentito di esercitare tale diritto, al punto che i nostri ragazzi, ai quali di certo non manca lo spirito d’iniziativa, per rientrare senza spendere troppo si sono inventati pure i bus solidali e hanno preso l’abitudine di organizzarsi in gruppi per dividersi la spesa del viaggio. Le istituzioni – dice il sindaco – non possono girarsi dall’altra parte, e finalmente il nostro Governatore ha deciso di affrontare a viso aperto la spinosa questione, che da anni passa sotto silenzio, al punto che sembra essere subentrata una certa rassegnazione non solo al fatto di dover spendere cifre esorbitanti per viaggiare in determinati periodi dell’anno, ma anche all’idea di doversi sobbarcare lunghi e scomodi viaggi perché il numero dei voli da e per gli aeroporti siciliani è limitato, e i posti si esauriscono in un battito di ciglia”.