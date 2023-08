Centri estivi, arriva la comunicazione da Palazzo di Città: tutti i dettagli sull’avviso

Gela. Ora, arriva anche la comunicazione pubblica sull’avviso per i centri estivi. Lo fanno sapere da Palazzo di Città. “Pubblicato l’avviso per la realizzazione di interveti finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con funzione educativa e ricreativa in favore dei minori. La scadenza è fissata per le ore 12,00 del 12 settembre.

Con un Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al Comune di Gela è stata assegnata la somma di 83.067,05 €, destinata al finanziamento di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

L’Avviso Pubblico è finalizzato alla selezione di Enti pubblici e privati che svolgono attività svolgono attività socio-educative a favore di minori di età compresa tra 3 e 14 anni per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio Educativi Territoriali e dei Centri con funzione educativa e ricreativa. Ogni ente potrà presentare una sola proposta progettuale. Le attività si dovranno svolgere nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2023, per minimo n. 3 ore al giorno per cinque giorni settimanali, per minimo 10 settimane. I progetti dovranno essere realizzati presso strutture che svolgono attività di Centri Estivi, di Servizi Socio Educativi Territoriali e di Centri con funzione educativa e ricreativa”, si legge in un comunicato.