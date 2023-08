Centri estivi, Gnoffo: “C’è l’avviso ma si è preferito nasconderlo, tutti abbiano le stesse possibilità”

Gela. L’avviso per i centri estivi, iniziative che possono protrarsi nel corso dell’anno, avvolto da una fitta coltre di silenzio istituzionale. L’ex assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo boccia la linea amministrativa, dopo aver chiesto a gran voce che si procedesse proprio con avviso pubblico. È stato rilasciato “ma senza la necessaria diffusione e senza che tutti ne fossero messi a conoscenza”, precisa Gnoffo. La dirigente azzurra ritiene che si debba annullare l’avviso rilasciato, procedendo con un nuovo atto e con la rettifica dei termini. “Apprezzo che sindaco e assessore abbiano colto il mio invito ad utilizzare i fondi ministeriali destinati alle associazioni e agli enti privati per l’avvio dei centri estivi ma ancora una volta confermano la loro incapacità politica. Ho appreso per caso che l’avviso è stato già pubblicato sull’albo pretorio – dice Gnoffo – ma senza alcuna diffusione mediatica. Non c’è stata presentazione da parte del sindaco e dello stesso assessore. È di tutta evidenza che se da una parte vengono diffusi e pubblicizzati inutili avvisi che non hanno seguito alcuno, come quello per l’estate gelese; dall’altra vengono taciuti quelli che rappresenterebbero una valida opportunità per associazioni ed enti privati, così da aprirgli la possibilità di ottenere legittimi contributi per avviare le loro iniziative a favore del territorio”.