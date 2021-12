Centro autismo, qualcosa si muove dopo l’appello delle mamme: “Ora struttura efficiente”

Gela. Una settimana fa, le mamme di “Gelautismo” erano state molto dure verso Asp e anche nei confronti dell’amministrazione comunale. Dall’azienda sanitaria attendevano riscontri, concreti, sull’avvio del centro per l’autismo, nei locali di via Ascoli, messi a disposizione dal Comune. Dopo l’usicta pubblica dell’associazione, Asp ha finalmente battuto un colpo. E’ iniziato il trasloco degli arredi, che serviranno nella struttura di via Ascoli, che ad oggi era rimasta vuota e chiusa. “Asp risponde con i fatti, finalmente. Oggi si inizia il trasloco degli arredi nella nuova sede, per ora è solo un inizio. Chiediamo questo, nuovi inizi, piccoli passi in avanti che portino al miglioramento dei servizi a supporto dell’autismo in questa città. Nella nuova sede traslocheranno i nostri figli e con loro le nostre datate aspirazioni di assistere finalmente alla realizzazione di un centro efficiente che abbia tutte le figure professionali previste per legge e che possa abbracciare le crescenti esigenze del territorio. Un centro in cui ci sia supporto dalla tenera età a quella più adulta,”un’isola felice” nella quale trovare professionalità ed umanità”, spiegano le rappresentanti di “Gelautismo”.