Centrodestra, FdI deve sciogliere la riserva: attesa alleati, due nomi per guidare l’alleanza

Gela. Dovrebbe essere una short list decisamente essenziale, quella che il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera pare intenzionato a presentare non solo al gruppo locale, al termine delle interlocuzioni interne, ma anche agli alleati della coalizione in via di costruzione. Potrebbe volerci ancora poco per individuare due nomi da avanzare per la candidatura a sindaco, sotto il simbolo dei meloniani e alla guida dell’alleanza. Pare infatti che spetti proprio a FdI la testa del patto elettorale per le prossime amministrative. I nomi che saranno messi sul tavolo potrebbero diventare una variabile non secondaria, capace di far assumere precise determinazioni a tutte le anime del centrodestra cittadino, che rispetto al percorso dell’agorà progressista e civica hanno finora optato per un profilo decisamente basso. Nessuno fino ad oggi si è mai sbilanciato né ha cercato di prendere sul tempo gli alleati, magari indicando un proprio identikit di candidato ideale. La proposta di Fratelli d’Italia può aggregare così come, all’inverso, frammentare un blocco potenzialmente assai compatto.