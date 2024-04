Cercò di nascondere cocaina, donna condannata: riconosciuta l’ipotesi meno grave

Gela. Condannata ad un anno a fronte dei sei richiesti dal pm a conclusione della requisitoria. La decisione del giudice Marica Marino è stata emessa nei confronti di una donna. Negli scorsi anni, in un’abitazione della zona di Manfria, durante controlli dei carabinieri cerco’ di nascondere della cocaina. Tentò di occultarla addosso, nella biancheria intima. Da quanto ricostruito, lo fece per evitare che la situazione del compagno potesse essere aggravata. Entrambi furono arrestati. Nell’immobile fu trovata altra droga, in prevalenza hashish. Per l’accusa, le responsabilità della donna sono state confermate e per questo la richiesta è stata di sei anni di detenzione.