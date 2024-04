Riscossione Tari ad Impianti Srr, presentato il progetto operativo

Gela. Va avanti il cammino amministrativo e burocratico per l’affidamento ad Impianti Srr del servizio di riscossione della Tari per conto dei Comuni del territorio, compreso quello di Gela. Questa mattina, è stato presentato il progetto operativo. In municipio, a Butera, si è tenuta una riunione tecnica, in presenza dei sindaci, dei referenti comunali e di quelli della Srr, ad iniziare dal presidente Vincenzo Marino.