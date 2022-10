“Città sporca, strade insicure e niente interventi”, comitati: “Chi non è capace vada via”

Gela. “In una città con tanti problemi, non si può andare avanti tirando a campare”. Salvatore Terlati, coordinatore dei comitati di quartiere, fa una sintesi piuttosto negativa rispetto all’azione amministrativa della giunta Greco. Ieri, i rappresentanti dei comitati di quartiere si sono riuniti. “Manca un’adeguata segnaletica, orizzontale e verticale – spiega – le strade sono un pericolo costante. Sui cavi di gronda non è stata effettuata nessuna manutenzione e con le piogge la città si allaga. Non basta effettuare interventi solo in alcune zone. Caditoie e sistemi di deflusso vanno manutenzionati periodicamente”, aggiunge. Uno dei tanti tasti dolenti è quello della pulizia. “L’abbiamo ripetuto più volte, la città è sporca – dicono Terlati e il presidente del comitato di quartiere San Giacomo Massimiliano Giorrannello – la pulizia va effettuata quotidianamente. Deve essere una priorità. Chi non sa amministrare, vada a casa e lasci spazio a chi sa farlo”. Terlati e Giorrannello sono fortemente contrariati dai silenzi dell’amministrazione. “I tempi sono biblici – dicono ancora – dispiace, ma dal settore lavori pubblici arrivano troppe inefficienze nonostante le nostre continue segnalazioni. Interi quartieri, soprattutto in periferia, sono lasciati al loro destino”.