“Colpo” sventato in un appartamento a Macchitella, fermato pregiudicato: cittadini hanno segnalato

Gela. I residenti della zona l’hanno notato mentre entrava all’interno di uno stabile in ristrutturazione, in via Fontanarossa a Macchitella. Il quarantacinquenne Gianfranco Turco, con diversi precedenti penali alle spalle, stava per allontanarsi con apparecchi elettrici e altre suppellettili, probabilmente si tratta della refurtiva portata via da uno degli appartamenti. Sono stati allertati i carabinieri della radiomobile che sono arrivati sul posto e l’hanno fermato.