Compensazioni Eni, il fondo per il verde pubblico: Greco, “iniziativa partita dall’amministrazione”

Gela. “E’ un’ulteriore conferma del lavoro che stiamo portando avanti per dare dignità al tessuto urbano della città”. Il sindaco Lucio Greco ha avuto contatti diretti con gli uffici regionali, prima ancora che arrivasse “l’apprezzamento” della giunta Schifani all’accordo attuativo per lo sblocco di un fondo da trecentomila euro per la manutenzione del verde pubblico. Si tratta di stanziamenti dalle compensazioni Eni. “L’iniziativa parte dall’amministrazione comunale – sottolinea – abbiamo predisposto un progetto specifico e chiesto lo sblocco delle somme. Saranno utili nel percorso che stiamo portando avanti per il decoro della città”. Il capitolo delle compensazioni, da anni, è croce e delizia lungo l’asse Gela-Palermo. La delibera del governo Schifani dovrebbe di fatto concludere l’iter in questione, consentendo a Palazzo di Città di sfruttare questi fondi, certamente utili in una fase mai così complessa e ora segnata dal dissesto, che salvo sorprese la prossima settimana sarà varato ufficialmente dal civico consesso.