Comunale fu sospeso dal lavoro: “Atto illegittimo, ente paghi tutte le somme trattenute”

Gela. Fu sospeso dal servizio per sei mesi, senza poter avere lo stipendio. Cinque anni fa, la sanzione nei confronti di Saverio Di Blasi fu disposta durante la sindacatura di Domenico Messinese. Il dipendente comunale è molto noto per le sue azioni di denuncia, soprattutto in materia di tutela ambientale. Il provvedimento venne emesso a seguito di fatti che si verificarono nel corso di una seduta dell’assise civica ma anche per un post che Di Blasi pubblicò su facebook, segnalando una lunga sequenza di possibili illeciti, addebitati non solo all’allora giunta del sindaco Messinese ma anche a funzionari del municipio ed ex dirigenti. I legali di Di Blasi, gli avvocati Seba Virga e Gionata Virga, si sono rivolti al giudice del lavoro che con una sentenza, da poco rilasciata, ha accolto il ricorso. Il provvedimento di sospensione è stato annullato e Palazzo di Città dovrà versare tutte le trattenute economiche, disposte allora per Di Blasi. Il giudice Giulia Polizzi ha accolto le indicazioni procedurali riportate nel ricorso. In sostanza, il magistrato ha riconosciuto che quella pesante sanzione disciplinare fu emessa oltre i termini previsti dalla normativa in materia. Per il magistrato, vennero sforati sia in relazione ai fatti verificatisi in consiglio comunale e riferiti successivamente al dirigente del settore urbanistica, nel quale prestava servizio Di Blasi, e ancora rispetto al post pubblicato sul social facebook.