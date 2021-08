Consigliere positivo al Covid, tamponi a tappeto: “Valuteremo green pass per aula”

Quello che più preoccupa concerne un eventuale contagio diffuso proprio tra i partecipanti ai lavori del consiglio comunale. L’aula è predisposta anche per il distanziamento, ma nel corso dei lavori, anche durante gli interventi spesso la mascherina non viene indossata. Il caso del consigliere solleva la questione dell’obbligo del green pass, anche per gli esponenti istituzionali. “Una situazione che stiamo verificando – dice Sammito – certamente, anche per ragioni di privacy, non si poteva imporre il green pass a tutti i partecipanti ai lavori. Tra le altre cose, la normativa in materia entra in vigore proprio oggi. Ho inoltrato una nota anche al segretario generale per valutare se sia possibile disporre l’obbligatorietà”. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, in aula si tornerà a Settembre, ma se i casi dovessero ancora avere una pesante incidenza, allora Sammito non esclude anche un ritorno al sistema in remoto.