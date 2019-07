“Contratto con Ghelas per strisce blu va risolto”, Scerra alla capigruppo: “Subito gara pubblica”

Gela. L’avvio vero e proprio del servizio di sosta a pagamento potrebbe ulteriormente slittare. C’erano già diverse perplessità da parte dell’amministrazione comunale, ma l’accelerata è arrivata dalla conferenza dei capigruppo, chiesta dai consiglieri di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino. La proposta ufficiale l’ha fatta Scerra. “Ho spiegato che il contratto con Ghelas va congelato e risolto, così come indicato dall’articolo 14 – dice – l’azienda non è pronta a garantire questo tipo di attività. Al vicesindaco Terenziano Di Stefano ho ufficialmente proposto di bloccare tutto, ripristinare il precedente regolamento e bandire una gara pubblica, che peraltro assicurerà maggiori tutele agli operatori del servizio rimasti senza occupazione. Purtroppo, con il regolamento predisposto dal commissario il servizio ha fatto passi indietro, siamo addirittura ritornati ai grattini”. Questa mattina, in municipio, c’erano i capigruppo consiliari e il presidente Salvatore Sammito, ma anche l’amministratore delegato della Ghelas Gianfranco Fidone, che in questo periodo si trova a gestire una situazione finanziaria decisamente precaria, con gli stipendi arretrati e le tante incertezze sull’affidamento delle attività di sosta a pagamento. “A me, interessa tutelare le casse della società e quindi quelle del municipio – conclude Scerra – alla Ghelas potrebbero essere affidati altri servizi, magari con maggiori interventi sul verde pubblico e l’illuminazione. Con una gara pubblica, si aprirebbero più spazi di manovra per assorbire i lavoratori rimasti senza occupazione”.