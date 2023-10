Contributo per nuovi libri alla biblioteca, Generazione Gela: “Si riparta e sia fruibile”

Sarebbe utile la costituzione di un comitato per la scelta dei testi. “Sarebbe opportuno costituire un comitato a cui delegare l’individuazione dei testi da acquistare, formato da presidi e docenti, oltre che da professionisti nell’ambito della formazione, con l’obiettivo di strutturare anche nuove forme di gestione di una biblioteca di cui ancora oggi, con rammarico, non conosciamo data certa di riapertura delle porte. Siamo consapevoli che questo contributo non è sufficiente a migliorare la qualità del servizio formativo presente in città, ma rappresenta un altro piccolo tassello che auspichiamo rientri all’ interno di un processo virtuoso insieme all’apertura di strutture come la biblioteca e Macchitella Lab. Vogliamo infatti che anche in città certi servizi fossero disponibili, con luoghi d’incontro, di aggregazione e cooperazione idonei e accessibili a tutti. Informarsi, leggere, conoscere, confrontarsi, rappresentano le fondamenta per una cittadinanza attiva, libera e consapevole. Il poter contare su spazi condivisi come la biblioteca genererebbe un maggior senso di appartenenza comunitaria, favorendo l’istaurarsi di legami e relazioni utili ad una produzione culturale, per la quale noi di Generazione Gela continueremo a lavorare e spingere sull’acceleratore”, concludono.