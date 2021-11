Contro lo stop al Ddl Zan, mobilitazione anche in città: sabato in piazza Umberto I

Gela. La mobilitazione, partita dopo lo stop al Ddl Zan, contro l’omofobia, arriva anche in città. Sabato 20 novembre, dalle 17 in piazza Umberto I, diverse realtà del fronte che si sta mobilitando manifesteranno in difesa del provvedimento e contro ogni forma di discriminazione. L’iniziativa è sostenuta dal Comitato “GaG”, che per primo in città ha supportato la lotta del movimento Lgbt. Sono in programma interventi e racconti, soprattutto di esperienze personali. Alla mobilitazione risponderanno i dem locali, con la segreteria provinciale e con quella cittadina. L’aveva già preannunciato il segretario Peppe Di Cristina.