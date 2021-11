Controlli nella movida, due giovani denunciati: avevano marijuana e un coltello

Gela. Da alcune settimane, è stata disposta l’intensificazione dei controlli nei luoghi della movida cittadina. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli del dodicesimo reggimento carabinieri di Sicilia hanno denunciato, a piede libero, due giovani. Un diciannovenne è stato trovato in possesso di sette dosi di marijuana, che per i militari erano destinati allo spaccio. Un ventenne, invece, aveva un coltello a serramanico, con una lama da tredici centimetri. I controlli proseguono, anche in vista dei prossimi giorni, a seguito degli episodi di violenze che si sono verificati in centro storico, proprio nelle zone della movida notturna.