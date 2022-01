Coppa Sicilia, Gela futsal a valanga sul campo dello Scicli

Gela. Secondo turno superato in Coppa Sicilia per la SSD Gela nel calcio a cinque. Il quintetto di Enzo Fecondo ha vinto a Scicli 7-3 una partita dominata dall’inizio alla fine. Già nel primo tempo le cose sono state messe in chiaro con il 4-1 firmato da Cinici, Caglià, Di Bartolo e ancora Caglià. Solo sul 3-0 il gol dello Scicli. Nella ripresa in gol ancora Brasile, poi due reti dei padroni di casa ed il gol del neo arrivo in casa biancazzurra Marchese ed ancora di Brasile.