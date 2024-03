Per il Gela C5 arriva l’amaro epilogo, sconfitta a Soverato e retrocessione

Gela. Dopo la sconfitta a Soverato contro la seconda della classe col risultato di 7-3, arriva l’ufficialità. Il Gela calcio a 5 è aritmeticamente retrocesso in Serie C1 con quattro giornate d’anticipo. La notizia era nell’aria già da tempo, dato il pessimo rendimento della squadra biancazzurra, e adesso è ufficiale. Il Gela si trova infatti all’ultimo posto in classifica con appena 5 punti totalizzati, frutto di una vittoria, due pareggi e ben quindici sconfitte, alcune molto pesanti da digerire. Era fondamentale per cercare un’insperata salvezza un intervento maggiore sul mercato da parte della società, che ha lasciato partire il capitano Mirko Caglià (allontanatosi dai campi di gioco) e soprattutto il top player spagnolo Jony Da Sousa, e li ha sostituiti con appena due innesti, Thomas Stentati e Jesus Dopico, che poco hanno potuto fare per evitare la retrocessione.