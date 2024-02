Corsa clandestina di cavalli nel Nisseno, emessi 27 avvisi orali

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Il Questore della provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso 27 provvedimenti di avviso orale nei confronti dei responsabili di una corsa clandestina di cavalli, effettuata lo scorso 20 ottobre, lungo via Serbatoio del Comune di Niscemi.I poliziotti del Commissariato di Niscemi intervennero interrompendo la corsa clandestina, identificando tutti i partecipanti e segnalando i fatti alla Procura presso il Tribunale di Gela, dove in atto è pendente un procedimento penale. I reati contestati agli indagati, a vario titolo, sono competizione non autorizzata e pericolosa per l’integrità degli animali e interruzione della circolazione stradale. La misura di prevenzione dell’avviso orale, prevista dal cosiddetto “Codice antimafia”, si applica a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, connotati da un profilo di pericolosità sociale. – foto ufficio stampa Polizia di Stato –(ITALPRESS).