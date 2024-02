Moto Ohvale, al Kig il noleggio per tutti gli appassionati

Gela. Il kartodromo internazionale di Gela ospita per la prima volta le moto ohvale Gp2 110A.Da oggi e per i prossimi tre giorni sarà possibile noleggiare le piccole moto gp dal DNA sportivo al 100%, grazie alle sue doti di ciclistica, ergonomia e facilità di guida è propedeutica per i più giovani o meno esperti e perfettamente in grado di regalare adrenalina e bagarre in pista.

Il personale della TL racing team sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno vivere l’esperienza indimenticabile di i guidare una moto su un tracciato avvincente e tecnico. Basta indossare la tuta di pelle e indossare il casco (che può mettere a disposizione lo staff del Kartodromo), per diventera pilota per un giorno, pronto a sfidare le curve e a sentire la potenza della moto sotto di te.

Le moto Gp2110 A sono adatte a tutti, dai 14 ani in su. Facili da guidare e senza marcie permettono di vivere l’esperienza del pilota anche a chi non ha mai guidato una moto.