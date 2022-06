Cosa fa una Agenzia di Comunicazione

L’agenzia di comunicazione è un’organizzazione che può assumere varie forme in base al tipo di specializzazioni per le quali offre i suoi servizi. Nonostante le differenze operative che esistono tra le numerosissime realtà presenti su tutto il territorio abbiamo individuato cinque ambiti di lavoro che le accomunano e di cui parleremo qui di seguito. Se sei alla ricerca di una buona agenzia comunicazione e desideri comprendere meglio in cosa consiste questo tipo di intervento professionale, quindi, questa guida ti chiarirà meglio a cosa ti approccerai quando chiederai dei preventivi per il tuo business.

Ascolta il cliente

Il primo passaggio di lavoro essenziale per dare inizio ai lavori è quello che consiste nell’ascolto del progetto e delle aspettative del cliente. Questa fase è importantissima perché serve all’agenzia per capire budget, tempistiche e attività operative da compiere. La fase di ascolto è utile anche per analizzare lo stato di partenza dell’attività del cliente e, quindi, prepararsi a quella che segue che, come vedremo, consiste nell’elaborazione di un piano di azione ben definito.

Elabora un piano d’azione

Il piano d’azione si caratterizza dall’analisi preliminare dei canali di comunicazione del cliente e di quelli del mercato, ovvero dei competitor. In questa fase le figure professionali manageriali dell’agenzia elaboreranno dei preventivi e, quindi, formuleranno il modo in cui suggeriscono di intervenire in base a quanto discusso con il cliente. Questa fase, quindi, si conclude con la consegna di un preventivo che, in caso fosse accettato, darà il via ai lavori.

Mette in atto la strategia

Possiamo inquadrare il lavoro di un’agenzia di comunicazione come una sorta di grande consulenza che ha un inizio certo ma non una fine predefinita. A prescindere dalla durata del contratto, quindi, il lavoro dell’agenzia di comunicazione consiste nell’impiegare un budget per svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del cliente.

La messa in opera della strategia, quindi, prevederà una sorta di passaggio “delle chiavi” ovvero degli accessi ai canali pubblicitari del cliente ma anche alle informazioni di business e di fatturato. Questo servirà anche per capire meglio a quale pubblico rivolgere le strategie e, quindi, quali figure professionali interpellare per mettere in atto il piano di lavoro accordato.

Si tratta della fase più operativa e complessa rispetto a tutto il lavoro dell’agenzia e che quando è organizzata in modo attento e particolareggiato potrà garantire il successo di tutti gli interventi. Chiaramente per determinare la validità di una strategia si dovrà necessariamente effettuare una valutazione periodica e finale del lavoro svolto e qui di seguito vedremo in cosa consiste.