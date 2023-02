Cospito, Meloni “La sfida non è al Governo ma allo Stato”

ROMA (ITALPRESS) – “La sfida non è al Governo, la sfida è allo Stato. Non è un problema politico, di destra e sinistra. In questi giorni ho visto molti toni che secondo me buttavano in politica una questione che secondo me ci riguarda tutti. Il Governo non ha fatto altro che il suo lavoro, facendo molta attenzione a non alzare i toni su questo. Quando siamo stati interrogati abbiamo risposto su come uno Stato serio dovrebbe affrontare una materia del genere”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo telefonicamente sul caso Cospito a “Stasera Italia” su Rete4.

“In che cosa si ritiene che il Governo stia incitando la piazza? Lo Stato deve rimanere fermo di fronte alle minacce mafiose, come di fronte a quelle dei terroristi – ha aggiunto Meloni -. Dobbiamo rimettere le cose nella loro dimensione, capire chi crea il problema e chi non lo crea. Il problema qui non l’ha mica creato il Governo, l’ha creato chi ha deciso deliberatamente di sfidare lo Stato italiano”. “Io consiglio francamente prudenza e

responsabilità”, ha sottolineato.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).