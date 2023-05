Costi dell’anniversario dello sbarco, vicenda in consiglio: fissata seduta monotematica

Gela. E’ soprattutto l’opposizione di centrodestra, in attesa di capire se l’amministrazione comunale riuscirà a rispettare i tempi per i correttivi, a voler dare risalto pubblico alla questione che ruota intorno agli eventi per l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Negli scorsi giorni, i consiglieri dei partiti di quell’area politica, gli stessi che premono ancora sulla mozione di sfiducia, avevano fatto pervenire una richiesta per la convocazione di una seduta monotematica dell’aula. Si terrà a fine mese. Il presidente del civico consesso Salvatore Sammito ha trasmesso la convocazione. Il confronto sarà tutto rivolto ai costi dell’ottantesimo dello sbarco, che per l’amministrazione è un obiettivo di rilancio turistico. Hanno fatto molto discutere le cifre previste a copertura delle manifestazioni. Sulla scorta del programma predisposto dagli esperti che compongono il comitato, gli appuntamenti dovrebbero partire a luglio per concludersi a settembre.